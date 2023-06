Jogos Europeus: Carla Couto fica-se pela fase de grupos na estreia do teqball

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carla Couto ficou-se esta quarta-feira pela fase de grupos na estreia do teqball nos Jogos Europeus, após perder dois jogos e vencer somente um em Cracóvia.

Carla Couto começou por perder ante a adversária mais identificada com o seu nível, a checa Iva Burvalova, por 2-0, por tangencias 12-11 e 12-11, num desafio extremamente equilibrado e no qual o nervosismo da estreia poderá ter traído a portuguesa.

A mais velha entre todas as competidoras, de 49 anos, e antiga internacional pela seleção feminina de futebol, superou posteriormente a eslovaca Adriana Kecerova, por igual 2-0, por folgados 12-5 e 12-6.

Continuar em prova dependia do embate ante a romena Kinga Barabasi, que vinha de dois triunfos por 2-0, e que mostrou um outro nível de jogo, consideravelmente superior.

Bem mais jovem e alta, fator que lhe permite ensaiar remates à meia-volta, Kinga chegou facilmente aos 5-1, sofrendo a reviravolta para 7-5 com sucessivas falhas ofensivas suas, a tentar dar espetáculo. Não querendo facilitar, voltou ao jogo normal e fechou o set com sete pontos consecutivos, em 12-7.

O segundo parcial não teve muita história, com o desenvolvimento do resultado a ser ditado sobretudo pelas ações da romena, bem ou mal-sucedidas, encerrando em 12-4.

Nestes Jogos Europeus, Carla Couto vai competir ainda em pares femininos, com Manuela Parente, que também alinhará em pares mistos, com Luís Santos. Por sua vez, este vai fazer dupla em pares masculinos com João Pinheiro, que será o representante português na prova singular, que principia na quinta-feira.