Jogos Europeus: Miguel Frazão e Filipe Frazão garantem medalha na esgrima

Os irmãos Miguel Frazão e Filipe Frazão vão esta terça-feira defrontar-se nos quartos de final do torneio de espada da esgrima nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, garantindo uma medalha já que pelo menos um avançará para as meias-finais.

Na esgrima, a passagem às meias-finais garante pelo menos o bronze, e um dos dois irmãos, treinados pelo pai, o selecionador Nuno Frazão, estará nessa fase, enquanto Max Rod também está nos 'quartos' e pode conseguir também ele uma segunda, se vencer o ucraniano Volodymyr Stankevych - nesse caso, bater-se-á com um dos compatriotas pela final.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros três 'metais' já assegurados, no muaythai, dois, e no ténis de mesa, um.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.