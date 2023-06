Jogos Europeus: Rita Soares cai nos quartos de final no boxe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A lutadora portuguesa Rita Soares caiu hoje nos quartos de final de -50 kg do torneio de boxe dos Jogos Europeus, falhando a medalha de bronze e o apuramento para Paris2024.Soares, de 31 anos, foi batida em Nowy Targ pela espanhola Laura Fuertes Fernández, que será a primeira mulher espanhola a representar o boxe em Jogos Olímpicos, um desígnio que a 'boxeur' do Privilégio Boxing Club também procurava. A portuguesa perdeu os três 'rounds' na avaliação dos juízes, acabando o combate com 5-0 desfavorável.

Em caso de apuramento para as 'meias', Soares garantia desde logo uma medalha de bronze e um lugar em Paris2024, 44 anos depois da única participação lusa no boxe em Jogos Olímpicos, por João Manuel Miguel em Moscovo1980.

Assim, terá de esperar para ver se entra num de dois torneios mundiais de qualificação olímpica, aprazados para o próximo ano.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.