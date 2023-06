Jogos Europeus: Seleção de râguebi sevens em 4.º após expressiva derrota com Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de râguebi sevens sofreu esta terça-feira uma expressiva derrota por 42-0 com a Espanha, falhando assim a medalha de bronze nos Jogos Europeus e perdendo definitivamente o sonho de apuramento para Paris'2024.Perante uma das 10 equipas do circuito mundial, percebeu-se desde o segundo inicial a grande diferença de intensidade, num desafio em que os 'lobos' não tiveram opções de sucesso, estando a perder já por 28-0 ao intervalo.

Os pupilos de Frederico Sousa não tiveram a mínima hipótese de discutir o resultado ante um opositor claramente superior em todos os domínios, deixando os lusos praticamente sempre em tarefas defensivas.

O pontapé de saída posterior a cada ensaio era mais um momento de pânico para os lusos, quase sempre em desvantagem também nas bolas altas ante uma Espanha que justificou os números do seu triunfo numa disputa por uma medalha.

Juan Pedro Martin, com 22 pontos, foi o maior concretizador da partida.

Horas antes, na meia-final, Portugal tinha perdido com a Irlanda, também do circuito mundial, por 24-0.

O vencedor do torneio qualifica-se diretamente para os Jogos Olímpicos enquanto o segundo e o terceiro avançam para um torneio de qualificação internacional no próximo ano.

A seleção feminina terminou no oitavo lugar após perder com a Itália por 34-7.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes, quatro deles conquistados hoje (duas pratas no muaythai, outra na esgrima e esta no ténis de mesa).

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.