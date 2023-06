Jogos Europeus: Seleção masculina também avança para as 'meias' no ténis de mesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa também se apurou esta quinta-feira para as meias-finais do torneio dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, batendo a Roménia por 3-0, igualando a qualificação da formação feminina.

Na Hutnik Arena de Cracóvia, na Polónia, os oitavos posicionados no ranking mundial abriram com um triunfo em pares, com Tiago Apolónia e João Geraldo a levarem a melhor sobre Eduard Ionescu e Darius Movileanu por 3-2 (11-9, 11-9, 9-11, 12-14 e 12-10).

Logo de seguida, Marcos Freitas, medalha de prata em singulares masculinos aqui em Cracóvia'2023, prosseguiu a sua boa forma, ao vencer por 3-1 o romeno Janos Szocs, por 11-7, 11-6, 11-13 e 11-6.

De volta à mesa, Geraldo, o melhor classificado no ranking de singulares dos oito jogadores da partida, no 39.º lugar, opôs-se ao jogador do Juncal Eduard Ionescu, aos 18 anos campeão da Europa sub-19 em singulares, pares masculinos e equipas.

O atleta do Les Loups d'Angers redimiu-se da eliminação precoce em singulares, ao vir de trás para vencer na 'negra', fechando com parciais de 10-12, 11-7, 10-12, 11-8 e 12-10.

A equipa masculina, de resto, tem historial na prova, tendo vencido esta competição em Baku'2015 e conseguido o bronze em Minsk'2019.

"Começámos muito bem, ganhámos o jogo dos quartos de final a uma equipa difícil. Mas só há três medalhas, falta ganhar mais um. Vamos aguardar e recuperar", disse aos jornalistas Marcos Freitas, após o triunfo.

O vice-campeão de Cracóvia2023 em singulares masculinos destaca o valor da Alemanha, provável adversária na próxima fase, "a potência europeia", que conta com jogadores como Dmitrij Ovtcharov, Timo Boll ou Patrick Franziska.

Já hoje defrontaram uma seleção que "tem evoluído muito", com "jogadores muito jovens" e que lhes dificultou a vida, aguardando agora pelas 'meias'.

João Geraldo ficou feliz por sentir que se redimiu um pouco "ao ajudar a equipa", ainda por cima com duas vitórias na 'negra', em pares, numa dupla com Apolónia, ainda a ganhar entrosamento, e a solo.

"Sinto-me muito bem após ter vencido, ganhar na 'negra' é especial. Já nos pares aconteceu. Dá-nos confiança extra, e eu e o Tiago ainda não estamos habituados. Ganhar assim é importante. Depois da prova agridoce que fiz, senti que me redimi um pouco ao ajudar a equipa neste jogo. Sabia que teria um jogo difícil, mas se estivesse ao meu nível sabia que conseguiria passar por cima", analisou.

Como Portugal é "do 'top 4'" do torneio, o objetivo só pode ser "a medalha, é preciso ganhar mais um jogo", e a prata de Freitas "deu confiança extra", elevando o coletivo, ao saberem que têm "um atleta assim na equipa".

"Estamos em boa forma e acredito que possamos fazer algo bonito para Portugal. (...) Conseguir manter o nível no momento mais difícil do jogo dá-nos confiança", explicou.

Na sexta-feira, Portugal terá pela frente a Alemanha ou a Bélgica, que hoje se defrontam, numa partida agendada para as 19:00 em Cracóvia, menos uma hora em Lisboa, e garantiu pelo menos que vai discutir a medalha de bronze.

Durante a manhã, a seleção feminina apurou-se também para as 'meias', nas quais vai defrontar a Alemanha, favorita à conquista do torneio, pelas 10:00 locais de sexta-feira (09:00 em Lisboa).

Portugal soma de momento 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente quatro ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.