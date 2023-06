Jogos Europeus: Vanessa Marina eliminada nos quartos de final no breaking

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Vanessa Marina foi esta terça-feira eliminada nos quartos de final da competição de breaking dos Jogos Europeus Cracóvia2023, que decorre em Nowy Sacz, ao perder com a italiana Antilai Sandrini.

A 'b girl' lusa não conseguiu ultrapassar a vencedora do Red Bull BC One Cypher de 2022, perdendo as duas 'battles' e acumulando um resultado de 18-0 desfavorável.

A atleta de 31 anos do Porto Breaking Club fica pelo caminho numa competição que atribui ao vencedor, em masculinos e em femininos, uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024, em que a modalidade se vai estrear.

Portugal soma até ao momento 11 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, cinco pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, na esgrima, um, e no ténis de mesa, um.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.