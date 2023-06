José Carvalho falha primeiro apuramento C1 no slalom em Cracóvia'2023

O português José Carvalho falhou esta sexta-feira a primeira fase de acesso às meias-finais da prova de canoagem slalom C1 dos Jogos Europeus, com o 31.º lugar, abaixo dos 20 primeiros qualificados, em Kolna, na Polónia.

O nono classificado nos Jogos Olímpicos Rio'2016 cumpriu a descida em 103,16 segundos, a cerca de sete segundos do tempo que valia o apuramento (96,06).

José Carvalho será um dos 22 canoístas a disputar a segunda manga, ainda hoje, na qual avançam mais 10 para as meias-finais, das quais sairão os 10 finalistas.

Na quinta-feira, Frederico Alvarenga ficou a somente dois lugares - 62 centésimos de segundo - do êxito em K1, do qual Lucas Jacob ficou mais distante.

O Campeonato do Mundo de canoagem slalom, em setembro, em Londres, vai ditar a qualificação olímpica na disciplina.

Portugal conquistou na canoagem quatro medalhas nas regatas em linha dos Jogos Europeus, que são Campeonato da Europa, casos do ouro em K1 200 metros, por Messias Baptista, e em K2 200, com Teresa Portela e Kevin Santos, da prata de Fernando Pimenta, em K1 500, e do bronze de Francisca Laia, em K1 200.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.