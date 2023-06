Júlio Ferreira afastado na primeira ronda do taekwondo -80 kg em Cracóvia'2023

O português Júlio Ferreira, na categoria de -80 kg, imitou este domingo Rui Bragança e Joana Cunha ao ser afastado na primeira ronda do torneio de taekwondo dos Jogos Europeus, em Krynica-Zdrój.

Diante do quinto cabeça de série, Júlio Ferreira (12.º) viu uma atitude antidesportiva do seu adversário ser penalizada no primeiro round com dois pontos, perdendo a vantagem e ficando 1-1: o português conquistou uma vantagem de 3-1 a 10 segundos do fim, contudo, no derradeiro segundo, o ucraniano conseguiu um pontapé na cabeça e com isso 'deu a volta', para 4-3.

No segundo round, Kostiantyn Kostenevych chegou aos 3-0, mas Júlio marcou dois pontos e depois um, terminando igualados 3-3, insuficiente, ainda assim, para evitar a derrota final.

O taekwondo português nestes Jogos Europeus teve um desempenho muito modesto, já que também Rui Bragança (-58 kg) e Joana cunha (-57 kg) foram afastados ao primeiro combate, sem posterior possibilidade de repescagem para o bronze, já que os seus adversários não atingiram a final.

Em Baku'2015 Rui Bragança tinha sido ouro e Júlio Ferreira bronze e em Minsk'2019 a modalidade não fez parte dos Jogos Europeus.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes, sendo quatro medalhas da canoagem, três do atletismo e uma do karaté.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.