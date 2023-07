Manuela Parente e Luís Santos caem nos 'quartos' de teqball nos Jogos Europeus

A dupla portuguesa Manuela Parente e Luís Santos foi esta sexta-feira eliminada nos quartos de final do torneio de pares mistos de teqball dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao perder com os sérvios Maja Umicevic e Nikola Mitro (2-0).

Os sérvios são uma das duplas favoritas à vitória e triunfaram por 12-6 e 12-4, mostrando mais 'argumentos' do que os portugueses, a representar uma modalidade a dar os primeiros passos competitivos no país.

Antes, tinham somado duas vitórias na fase de grupos, diante os pares da Dinamarca e da Alemanha, ambas por 2-0, cedendo com a República Checa, pelo mesmo resultado.

"Alcançámos o nosso objetivo, chegar aos quartos de final, mas depois chegam os melhores do mundo. [Esta] É uma das melhores duplas do mundo. Demos o nosso melhor. O jogo é muito rápido e dinâmico, mas estou muito feliz por representar Portugal", declarou Manuela Parente aos jornalistas após o encontro.

Se a atleta do Académico quer "continuar o trabalho para chegar cada vez mais longe", o mesmo desígnio tem Luís Santos, para quem "ficou notória a eficácia que têm no ataque".

"É uma aprendizagem que levamos para Portugal, para partilharmos. Temos de evoluir e aprender com eles", declarou.

Parente joga sábado o torneio de pares femininos, ao lado de Carla Couto, enquanto Luís Santos se junta a João Pinheiro em pares masculinos desta modalidade, jogada em torno de uma mesa curva com um separador a meio, sendo permitido jogar-se a bola com pés, pernas, tronco e cabeça.

"Temos um grupo bem desafiante, eu e a Carla jogámos juntas poucas vezes. Vamos dar o nosso melhor e tentar avançar", afirmou a jovem de 23 anos.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.