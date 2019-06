Marcos Freitas eliminado na quarta ronda do ténis de mesa dos Jogos Europeus

O português Marcos Freitas foi esta segunda-feira eliminado na quarta ronda do torneio de ténis de mesa dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, ao perder com o alemão Timo Boll, por 4-0.Quarto do ranking europeu, Marcos Freitas foi incapaz de contrariar Boll, segundo, perdendo por 11-7, 13-11, 11-8 e 11-7.A derrota de Freitas deixa o quadro masculino sem representantes portugueses, já depois de Tiago Apolónia ter sido afastado no domingo.No quadro feminino, a portuguesa Fu Yu apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final, enquanto Jieni Shao foi afastada.Quando começar a competição de equipas, Marcos Freitas junta-se a Tiago Apolónia e João Monteiro, que não entrou no torneio de singulares, para a defesa do ouro conquistado em Baku 2015, na altura com João Geraldo no lugar de Monteiro.