Maria Martins e Miguel do Rego ambos em nono no ciclismo de pista

Maria Martins e Miguel do Rego, que representaram esta sexta-feira Portugal no ciclismo de pista nos Jogos Europeus, em Minsk, em scratch e na corrida por pontos, respetivamente, foram ambos nonos classificados.Maria Martins repetiu o nono lugar da véspera na corrida por pontos, numa prova em que nenhuma ciclista foi dobrada (e assim, eliminada) entre as 20 que competiram, com o ouro da holandesa Carljin Kirsten a ser conquistado em 13.17 minutos.O sub-23 Miguel do Rego conseguiu pontuar em três sprints, totalizando oito pontos, que também lhe deram o nono posto em corrida na qual pontuaram 14 dos 17 participantes.Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.