Marta Caride estreia esgrima com eliminação nas 'poules' nos Jogos Europeus

A atiradora portuguesa Marta Caride estreou este domingo Portugal na competição de esgrima dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, mas não avançou além das 'poules', acabando no 42.º lugar a competição de florete.

A jovem de 21 anos venceu apenas um dos seis encontros da 'poule' 6, diante a grega Vasiliki Mekra (5-4), e ficou pelo caminho no florete, em que Portugal conta também com Luís Macedo.

A portuguesa entrou em ação com um 5-0 ante a polaca Karolina Zurawska, perdendo também com a húngara Dora Lupkovics, a romena Emilia Corbu, a invicta britânica Carolina Stutchbury e a croata Dorja Blazic.

"Evoluí ao longo da 'poule', mas já fui um bocado tarde. Não posso deixar de dar mérito às adversárias, todas muito boas e de vários países bastante sólidos", disse à Lusa a atiradora de 21 anos, do Sport Clube do Porto.

A 'poule', de resto, esteve nivelada por cima em termos de qualidade porque, afirmou, "tudo está muito intenso e com vontade de ganhar em ano de preparação para os Jogos Olímpicos", que lhe retirou "aquela confiança e capacidade de transmitir" o que sabe para cada assalto.

Além de Luís Macedo, Portugal conta com cinco atletas nas competições individuais de espada: Filipe Frazão, Max Rod e Miguel Frazão, em masculinos, e Fabiana Bonito e Mariana Alvim, em femininos, com os homens a disputarem o campeonato da Europa por equipas.

Portugal soma até ao momento oito pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, três pratas e dois bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.