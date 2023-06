Messias Baptista e a medalha de ouro nos Jogos Europeus: «É o momento mais alto da minha carreira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O canoísta olímpico português Messias Baptista assumiu esta sexta-feira que o título europeu em K1 200 metros conquistado na Polónia é um dos momentos mais especiais da sua carreira.

"Sem dúvida que é o mais alto. Sabe bem depois da prova muito boa do K2 500 (com João Ribeiro), que infelizmente não caiu para nós. Hoje consegui vingar-me e levar algo para casa. É surreal", assumiu.

Messias, de 24 anos, venceu os Jogos Europeus em 36,845 segundos, superando, na luta pelo pódio, o sueco Petter Menning, prata, a 0,334 segundos, e o letão Roberts Akmens, bronze, a 0,344.

"Foi uma prova fantástica. Competir em 200 metros é surreal, incrível. Adoro esta adrenalina de estarmos nove atletas a dar tudo por tudo até à meta. Acordei com o feeling que hoje dava. Consegui sair bem, um meio da regata bom, senti-me rápido e competitivo. Acabar, olhar para o lado e ver que sou campeão da Europa, ganhei os Jogos Europeus! Ainda não estou em mim...", confessou.

O quarto lugar no K2 500 metros, a somente 15 milésimos de segundo do bronze e 45 da prata, ainda não foi digerido pelo atleta que, confessa, até se sente "mais motivado para continuar a trabalhar duro e apurar para Paris'2024".

Para os Jogos Olímpicos, Messias Baptista está no K2 500 com João Ribeiro e a dupla integra habitualmente o K4 500, que em Cracóvia se apresentou com Emanuel Silva, David Varela, Kevin Santos e o improvisado Fernando Pimenta.

"Ganhar este K1 mostra o meu valor e torna a motivação para o mundial ainda mais fácil. O foco mantém-se e em agosto vamos apurar as embarcações portuguesas para Paris'2024", confia Messias Baptista, que sucede no título europeu ao seu colega de equipa Kevin Santos.

Esta foi a terceira medalha de Portugal nestes III Jogos Europeus Cracóvia'2023, e o primeiro ouro, depois de Francisca Laia conseguir o bronze minutos antes, também no K1 200 metros, e um dia após Ana Cruz ser terceira no kata, disciplina do karaté.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.