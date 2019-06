Madjer: «A seleção quer fazer história»

O capitão da seleção portuguesa de futebol de praia, Madjer, destacou esta sexta-feira a vontade de "fazer história" e conquistar no sábado a medalha de ouro nos Jogos Europeus, em Minsk, frente à Espanha."Não sobra confiança, mas temos os pés bem assentes na terra (e sabemos) que podemos fazer história", disse o futebolista, após o triunfo por 3-2 sobre a Ucrânia nas meias-finais, já no prolongamento.Depois do bronze em Baku'2015, Portugal sabe o quer: "Objetivo conseguido, mas foi um jogo bastante complicado. Sabemos que a Ucrânia nos tem feito a vida negra, sabíamos que ia ser um jogo complicado, que ia ser decidido nos detalhes, foi isso que aconteceu. Propusemo-nos a fazer melhor do que em Baku e queremos o ouro".A Espanha, que bateu a Suíça por 5-3 - os helvéticos bateram os lusos no jogo inaugural, por 3-1, no prolongamento -, tem um "estilo diferente" da Ucrânia, pelo que os desafios da seleção serão distintos."Já estamos fartos de jogar com a Espanha, que está a fazer um excelente trabalho, mas acho que, com esta união e entreajuda, é difícil vencerem-nos", avisa.Madjer desvalorizou o mau começo no torneio, recordando que Portugal foi campeão do Mundo em 2015 depois de perder com o Senegal na primeira fase."Foi isso que falámos entre nós, que não é por uma adversidade que deitamos tudo a perder e em 2015 fomos campeões do mundo e agora estamos na final e passámos em primeiro do grupo", recordou, recusando-se a comentar detalhes sobre a final "para não dar o ouro ao bandido".O selecionador Mário Narciso congratulou-se por poder cumprir com a intenção de "fazer melhor" do que em Baku'2015: "Pelo menos, vamos ser prata, mas quem está numa situação destas sempre quer mais e queremos o ouro".Praticamente afónico, o técnico revelou que já falou com a equipa médica, que lhe garantiu estar em condições de ditar a tática e ser ouvido pelos seus pupilos durante a final.O técnico elogiou a sua equipa, onde disse que tem "bons jogadores, futebolistas que lutam pela sua bandeira", não desvalorizando a equipa da Espanha, pensando ser "um jogo 50/50".