Minsk'2019: Marcos Freitas promete lutar pelas medalhas no ténis de mesa

O mesatenista Marcos Freitas prometeu esta quinta-feira "lutar pelas medalhas" na prova de equipas dos II Jogos Europeus, depois de Portugal atingir as meias-finais, a realizar sexta-feira com a Alemanha."Muito bom, estamos na meia-final. Vamos lutar pelas medalhas. Tivemos um mapa muito difícil, mas vencemos a França, uma das melhores equipas da Europa, e depois a Inglaterra, que já foi terceira no Mundial", congratulou-se.Após afastar a França, frente à qual conquistou o ouro há quatro anos, por 3-1, Portugal, 12.º do ranking mundial, encontrou a formação britânica, 10.ª, que só começou a competir nos 'quartos', impondo-se pelo mesmo resultado."Agora só queremos descansar, porque estivemos 12 horas dentro do pavilhão, e na sexta-feira dar o máximo contra a Alemanha", terceira do ranking mundial.Marcos Freitas disse que a equipa "não comeu uma refeição em condições" esta quinta-feira em Minsk, pelo que só pensava em "tomar um banho", deixando para sexta-feira a concentração se no derradeiro obstáculo rumo à final, na prova em que Portugal defende o ouro de Baku'2015.Portugal e Alemanha defrontam-se a partir das 14h00, horas de Lisboa.