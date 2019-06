Minsk'2019: Maria Martins em nono na corrida por pontos do ciclismo de pista

Maria Martins ficou esta quinta-feira em nono lugar na corrida por de pontos do ciclismo de pista dos Europeus, em Minsk, onde Rui Oliveira compete ainda esta quinta-feira na prova de scratch.A corredora lusa, que foi uma das 16 a terminar, concluiu com sete pontos a prova vencida pela ucraniana Ganna Solovei, com 30, seguida da austríaca Verena Eberhardt, com 27, e da checa Jarmila Machacova, com 25 pontos.Esta prova é composta por 25 quilómetros, com sprints a cada 10 voltas e nos quais os quatro primeiros averbam cinco, três, dois e um ponto cada.Em Baku'2015, Pimenta tinha sido prata em K1 1000 e 5000, pelo que é o único atleta luso com quatro pódios em Jogos Europeus, seguido, com três, da judoca Telma Monteiro e das ginastas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia.Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku'2015.