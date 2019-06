Nelson Oliveira 10.º na prova de estrada de ciclismo deu boas indicações

Nelson Oliveira deu boas indicações para o contrarrelógio de terça-feira para poder chegar a uma medalha nos Jogos Europeus de Minsk, depois de este domingo ter estado bastante ativo na parte final da corrida de estrada, terminando no décimo lugar, a 48 segundos do vencedor, o italiano Davide Ballerini.O ciclista da Movistar foi dos que mais tentou chegar ao grupo da frente que discutiu as medalhas, chegou a estar a 15 segundos a 10 quilómetros de o alcançar, mas sozinho a fazer esse trabalho não deu para o conseguir. Gostou do que fez, mas lamentou não ter estado mais atento ao momento que acabou por fazer a diferença na decisão da corrida."É obvio que as coisas não são como queremos. No momento em que saiu o grupo não raciocinamos na altura... mas estou contente com a minha forma física, mas vermos como corre na terça-feira", disse após os 180 quilómetros percorridos em circuito no centro da capital da Bielorrússia.Chegar à medalha agora no contrarrelógio é possível? "Medalhas todos queremos, vamos tentar fazer por isso, mas não estou a correr sozinho", frisou Nelson Oliveira.Os outros quatro portugueses terminaram nas seguintes posições: Daniel Mestre em 21.º lugar, Rafael Silva em 38.º, a 54 segundos, César Martingil 71.º, a 1.08 minutos, João Matias 92.º, a 6.32, entre os 116 que terminaram a prova.