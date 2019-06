Nelson Oliveira conquistou esta terça-feira a medalha de prata no contrarrelógio individual dos Jogos Europeus de Minsk.O ciclista português tinha sido 10.º classificado na prova de estrada e só terminou atrás do bielorrusso Vasil Kiryienka, que fez menos 28 segundos do que os 33.31 minutos que Nelson demorou a cumprir os 28,6 quilómetros do crono.Com a medalha de prata de Nelson Oliveira assegurou a oitava medalha em Minsk'2019.