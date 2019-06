Nelson Oliveira mostrou-se "bastante satisfeito" com a medalha de prata no contrarrelógio dos Jogos Europeus . O ciclista português admitiu que o bielorrusso Vasil Kiryienka foi melhor mas prometeu tentar o ouro no futuro."Estou bastante satisfeito. É óbvio que o primeiro lugar era melhor, mas o segundo é sempre melhor do que o terceiro. Estou contente com a minha prestação, são sempre provas duras, um dos esforços mais duros do ciclismo é no contrarrelógio. Mas estou satisfeito por dar uma medalha a Portugal, isso é o mais importante. É sempre bom subir a um lugar no pódio, Portugal estará contente pela medalha. Todos queriam a de ouro, mas havia um corredor melhor do que eu hoje. Vamos continuar a lutar para que um dia suba ao lugar mais alto", referiu aos jornalistas.Questionado sobre se espera ser convocado para a Volta a França, Oliveira respondeu: "Tenho a esperança de ser convocado mas vamos esperar até segunda-feira."