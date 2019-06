Portugal na final do futebol de praia em Minsk

Portugal vai discutir este sábado a medalha de ouro no futebol de praia nos Jogos Europeus em Minsk, após derrotar a Roménia por 3-2 no prolongamento, com golo de Jordan Santos a faltarem 18 segundos para o final.





A luta pela medalha de ouro vai acontecer diante da Espanha, que derrotou por sua vez a Suíça por 5-3Na primeira edição em Baku'2015, a equipa nacional conquistou o bronze.