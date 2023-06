Portugal vai tentar o 'bronze' em equipas femininas de ténis de mesa nos Jogos Europeus

A selecionadora portuguesa de ténis de mesa feminina, Xie Juan, assumiu esta sexta-feira que seria "complicado" vencer a Alemanha na meia-final da competição de equipas dos Jogos Europeus, contudo promete luta pela medalha de bronze no sábado.

"O jogo da Alemanha é muito forte, com três jogadoras muito boas. Para podermos vencer, a nossa primeira jogadora [Fu Yu] teria de ganhar dois desafios e a Jieni Shao o outro. Não foi nada fácil", reconheceu, após o desaire por 3-0 diante das germânicas.

Jieni Shao e Inês Matos abriram com Xiaona Shan e Nina Mittelham, perdendo por 3-0, (11-5, 11-6 e 11-7), enquanto Fu Yu, 30.ª do ranking mundial, frente a Ying Han, nona da mesma hierarquia, perdeu por 3-1 (11-6, 11-4, 6-11 e 11-7), o mesmo resultado de Jieni Shao, 44.ª, versus Xiaona Shan, 29.ª, pelos parciais de 11-7, 10-12, 15-13 e 14-12.

"Agora, o objetivo é tentar conquistar a medalha de bronze. Sábado vai ser igualmente duro. Não há partidas fáceis. Esperamos descansar bem, a cabeça bem preparada e lutar para tentar ganhar medalha de bronze", vincou Xie Juan.

A treinadora entende que França e Roménia, que vão disputar a outra meia-final, são formações "quase iguais", ainda assim assume que defrontar as gaulesas "pode ser um pouco mais fácil".

Jieni Shao, que conseguiu o embate mais equilibrado, diz que deu tudo, mas que a sua adversária jogou "diferente do habitual", colocando-lhe "bolas difíceis, com mais efeitos, mais complicadas".

Ainda hoje, a seleção masculina vai defrontar a Alemanha, também nas meias-finais da competição por equipas.

Em Jogos Europeus, Portugal tem o ouro de equipas masculinas em Baku'2019 e o bronze em Minsk'2019, onde Fu Yu ganhou a prova de singulares.

Em Cracóvia'2023, Marcos Freitas levou a prata na competição individual, mantendo a tradição do ténis de mesa de ser bem-sucedido no evento.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.