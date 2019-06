Portugueses longe dos primeiros lugares no tiro com armas de caça em Minsk

Portugal estreou-se este sábado com desempenho modesto na prova de trap do tiro com armas de caça dos segundos Jogos Europeus, em Minsk, com João Paulo Azevedo, Ana Rita Rodrigues e Maria Barros afastados dos primeiros lugares.João Paulo Azevedo foi o 16.º entre 32 atletas, com 69 pontos, a cinco do checo Jiri Liptak, que lidera, em prova que apura os seis mais fortes para a final.Ana Rita Rodrigues é 19.ª entre 29 competidoras, com 62 pontos, mais dois do que Maria Barros, que é 24.ª. A espanhola Fatima Galvez comanda, com 70.Este sábado, disputaram-se três de cinco séries de 25 pratos, sendo que as qualificações ficam completas no domingo, com as restantes duas.Por seu lado, Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram a primeira medalha lusa, ao arrebatarem o bronze na prova de ginástica acrobática.Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.Nestes Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa