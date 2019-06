Presidente do COP diz que as 11 medalhas "superaram as expectativas"

O presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, enalteceu esta quarta-feira as 11 medalhas conquistadas pelos atletas lusos até ao momento nos Jogos Europeus, em Minsk, considerando que "superaram as expectativas"."Balanço muito positivo. Ainda faltam alguns dias e, neste momento, os resultados globais superaram as nossas expectativas", afirmou o presidente do COP, na Bielorrússia.José Manuel Constantino mostrou-se "naturalmente satisfeito" por acreditar que as pontuações obtidas em Minsk podem ter superado as da primeira edição, em Baku, em 2015.Ainda assim, o presidente do COP "espera que [estes resultados] sejam inspiradores para os dias que ainda faltam", depois de ter relembrado que a "projeção" antes do início da competição era "um bocadinho abaixo das 10 medalhas".Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu em ténis de mesa e Carlos Nascimento nos 100 metros, cinco de prata, alcançadas pela equipa de judo na prova mista, o ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1.000.Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.