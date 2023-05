Representação portuguesa nos Jogos Europeus aumenta para 186 atletas em 22 modalidades

Portugal vai apresentar 186 atletas em 22 das 30 modalidades que vão ser disputadas na terceira edição dos Jogos Europeus, em Cracóvia, na Polónia, entre 21 de junho e 02 de julho, anunciou esta quarta-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP).



Em comunicado, o COP confirmou a presença de atletas lusos nas competições de boxe, breaking, canoagem slalom, BTT, esgrima, muaythai, teqball, tiro e tiro com arco, juntando-se às 13 anteriormente confirmadas. Atletismo, badminton, canoagem de velocidade, futebol de praia, judo, karaté, natação artística, padel, pentatlo moderno, râguebi de sevens, taekwondo, ténis de mesa e tiro com armas de caça eram as outras modalidades com presença assegurada.

A fase de qualificação termina em 28 de maio, com o fim do torneio de qualificação de andebol de praia, a disputar na Nazaré.

Em competição, na Polónia, vão estar cerca de 7.000 atletas de 48 comités olímpicos nacionais, numa competição multimodalidade que vai consagrar os campeões europeus de várias modalidades, como atletismo (por equipas), badminton, canoagem slalom e velocidade, ciclismo (BMX freestyle e BTT), esgrima, judo (equipas mistas), natação (saltos para a água), pentatlo moderno e teqball.

Nas anteriores edições, em Minsk'2019 e Baku'2015, Portugal conquistou três medalhas de ouro em cada uma das edições, num total de 25 medalhas, 15 na capital bielorrussa e 10 na azeri.