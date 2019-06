Rochele Nunes está nas meias-finais em Minsk

A judoca Rochele Nunes garantiu esta segunda-feira um lugar nas meias-finais da categoria de +78 kg nos segundos Jogos Europeus, ao vencer a francesa Anne Fatoumata Bairo por 'ippon'.Ao seu terceiro combate, depois de triunfos também por 'ippon' diante da húngara Mercedesz Szigetvari e da turca Kayra Sayit, Rochele Nunes, 25.ª do mundo e em lugar de qualificação olímpica (21.ª), garantiu o triunfo na poule B.A judoca do Benfica irá defrontar na meia-final a bósnia Larisa Ceric, terceira do mundo e quinta no 'ranking' olímpico, medalha de bronze no último ano nos Mundiais de Baku e prata nos Europeus de Telavive.No seu currículo, a judoca bósnia tem mais uma medalha de prata em Mundiais (Marraquexe2017), e uma de prata (Montpellier2014) e outra de bronze (Varsóvia2017) em Europeus, e encontrará Rochele Nunes pela quarta vez, num registo favorável à portuguesa, com dois triunfos e uma derrota.A melhor prestação do judo português nos Jogos Europeus, que coincidem com o Europeu da modalidade, aconteceu no sábado, no primeiro dia da competição individual, em que Telma Monteiro, nos -57 kg, chegou à 13.ª medalha em 13 participações na prova.Telma, que conta ainda com cinco medalhas de ouro e uma de prata, somou o sétimo bronze em Europeus, num dia em que Catarina Costa também esteve em destaque, terminando os -48 kg no quinto lugar.