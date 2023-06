Rui Bragança: «Sinceramente, não consigo explicar porque não saí»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O olímpico português Rui Bragança assumiu esta sexta-feira que não consegue explicar porque não conseguiu manter uma vantagem confortável no último segundo, acabando eliminado ao primeiro combate de taekwondo dos Jogos Europeus.

"A faltarem cinco segundos para o fim, começo a controlar um bocadinho mais o combate. Sabia que ele conseguia rodar e então saio duas vezes (do tapete). Mesmo assim, ainda faltavam 0,65 segundos e, sinceramente, não consigo explicar porque não saí (novamente). Conscientemente, tomei a decisão de que ia sair, mas alguma coisa se passou... Acabei por ficar lá dentro e sofri aquele rotativo. E acabaram ali as coisas...", lamentou.

Em declarações à Lusa, Bragança, ouro em Baku'2015, comentava o duelo frente ao jovem francês Cyrian Ravet, que já tinha vencido o primeiro round, por 4-2, na competição que juntou 16 desportistas.

Rui Bragança vencia por 10-5 a cinco segundos do fim, sendo que, a 0,65 segundos, ainda liderava por 10-7: com tão pouco tempo e vantagem confortável, o combate foi retomado, mas Bragança permitiu, em menos de um segundo, um rotativo com pontapé nas costas e um soco à frente, em simultâneo, o que possibilitou ao gaulês empatar 10-10 e celebrar.

"Infelizmente, na meia-final, o colete do espanhol não funcionava muito bem e o francês perdeu. Aí acabou a possibilidade da minha repescagem. Fico triste. Senti-me muito bem no combate e tinha cartas para dar mais alguma coisa", considerou.

Rui Bragança, que tinha sido medalha de ouro nos Jogos Europeus de Baku'2015 -- o taekwondo não esteve presente em Minsk'2019 --, está agora focado na sua terceira presença olímpica.

"Ficaram as boas sensações. Combater contra o número dois da Europa e estar bem só dá alento para o futuro. Falta menos de um ano e é continuar a treinar, melhorar e garantir que em abril estamos lá para assegurar a qualificação para Paris'2024", disse.

Além do ouro de Rui Bragança, a maior referência da história do taekwondo português, e que foi nono no Rio'2016 e 11.º em Tóquio'2020, a modalidade tem ainda o bronze de Júlio Ferreira (-80 kg), que também vai competir na Polónia.