Seleção de andebol de praia perde e apanha Espanha nos quartos de finais

A seleção portuguesa de andebol de praia perdeu esta quarta-feira por 2-1, frente à vice-campeã Alemanha, nos Jogos Europeus da Polónia. Por conseguinte, Portugal irá agora encontrar a Espanha, vencedora da 'poule' A, nos quartos de final da competição.

Os pupilos de Paulo Félix cederam o primeiro set por 31-24, mas venceram o segundo por 18-12, obrigando, assim, ao desempate no tempo extra, no qual os germânicos se impuseram por 10-8.

Tiago Costa, com 18 pontos, foi o marcador mais eficaz do encontro, no qual o selecionador voltou a poupar o defesa Rui Rodrigues, fresco para os 'quartos', enquanto Gabriel Conceição, eleito o melhor jogador do recente Europeu da Nazaré, que também ficou de fora frente à Croácia na terça-feira, terminou com seis pontos.

Nos primeiros encontros no grupo mais forte, os lusos perderam por 2-0 com a campeã europeia Hungria e pelo mesmo resultado com a campeã do Mundo Croácia, pelo que no alinhamento antes da fase a eliminar ficaram em quarto e último lugar.

Aconteceu precisamente o mesmo com a seleção feminina, que hoje conseguiu também vencer o primeiro set na competição, apesar do desaire, por 2-1, com a Grécia.

Assim, a formação lidera pelo espanhol Agustin Rodríguez vai encontrar a Dinamarca nos quartos de final, nos quais um triunfo vale a ida às meias-finais e a disputa das medalhas.

Portugal foi quarto classificado nos recentes Europeus da Nazaré, tanto em masculinos como em femininos.