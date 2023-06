Seleção feminina de andebol de praia acaba em sexto lugar nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa feminina de andebol de praia foi esta quinta-feira sexta no torneio dos Jogos Europeus Cracóvia2023, em Tarnów, ao perder com a Holanda por 2-0, no jogo pelo quinto posto.

As neerlandesas superiorizaram-se por 21-12 no primeiro set e por 19-18 no segundo, neste após as portuguesas forçarem a igualdade no último minuto, acabando por perder de seguida.

Quartas no Europeu da Nazaré, as comandadas de Agustín Rodriguez acabam em sexto, entre oito equipas qualificadas, e preparam agora a participação nos Jogos Mundiais de praia, em Bali, em agosto.

No primeiro set, a diferença começou a construir-se desde cedo e a Holanda vencia 9-3 ao fim dos primeiros cinco minutos, acabando por triunfar por 21-12, com um segundo set mais renhido, que voltou a cair para as holandesas.

Com Kruijer 'intratável', com 17 dos 40 pontos totais das adversárias, Portugal teve várias falhas no capítulo do remate e perdeu uma partida em que Mariana Neves e Daniela Mendes apontaram oito cada.

"Não foi, de todo, o nosso melhor torneio. Esperemos que no próximo seja melhor. Este jogo foi agridoce. Começámos mal, é verdade, mas na segunda achei que tinha de ser nossa. Merecíamos ter vencido e ido ao 'shootout'", declarou, à Lusa, uma das melhores anotadoras da partida, Mariana Neves.

Já Agustín Rodriguez, selecionador nacional, criticou as "decisões da árbitra que eram claras" e não foram assinaladas, destacando o segundo set como um em que mereciam vencer.

"Esperávamos estar nos três ou quatro melhores dos Jogos Europeus. (...) Demos tudo, mas o desporto é isto. Temos de continuar em frente e preparar já os Jogos Mundiais, onde deve estar o foco. Errámos aqui para melhorar", acrescentou, em declarações à Lusa.

Ainda hoje, a seleção masculina joga pelo bronze contra a Dinamarca em Tarnów.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.