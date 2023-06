Seleção feminina de andebol de praia perde com Holanda na estreia nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa feminina de andebol de praia estreou-se esta terça-feira nos Jogos Europeus da Polónia com uma derrota, por 2-0, diante das vice-campeãs da Europa, da Holanda, no Grupo B, em Tarnów.

Horas depois da formação masculina ter perdido pelo mesmo resultado, frente à campeã da Europa Hungria, as pupilas do espanhol Augustin Rodríguez, quartas no Europeu, cederam pelos parciais de 17-16, com desempate no 'golo de ouro', e 28-12.

Se no primeiro parcial as lusas estiveram muito competitivas, cedendo somente no golo de ouro, no segundo falhou de tudo um pouco, com perda de eficácia no remate, apesar da criação de oportunidades para marcar, bem como uma defesa mais desgastada ante as mais possantes adversárias.

Joana Resende, com oito pontos, foi a melhor marcadora lusa, num desafio em que sobressaiu a neerlandesa Isabel Barnard, com 18.

Às 19:00, Portugal defronta a Alemanha, campeã da Europa, que bateu a Grécia por 2-0, com 25-24 e 28-17.

As quatro equipas de cada grupo avançam para os quartos de final, sendo que o primeiro do A emparelha com o quarto do B, o segundo com o terceiro, o terceiro com o segundo e o quarto com o primeiro, definindo-se, assim, as meias-finais.

Na outra 'poule' competem Espanha, Noruega, Dinamarca e Polónia.

O andebol de praia é a única competição a principiar hoje, nuns Jogos Europeus em que a cerimónia de abertura se realiza somente na quarta-feira, dia do começo da canoagem, natação artística e padel.