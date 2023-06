Seleção feminina de andebol de praia quarta no grupo B dos Jogos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de andebol de praia feminina terminou esta quarta-feira a fase de grupos (B) dos Jogos Europeus da Polónia com o pleno de três derrotas, pelo que nos oitavos de final vai defrontar a Dinamarca.

No derradeiro jogo para definir as posições em cada 'poule', as lusas perderam frente à Grécia, por 2-1, não conseguindo assim o terceiro posto.

As pupilas de Agustin Rodríguez cederam o primeiro set por 23-12 e ganharam o segundo por 15-9: o desempate por 'shootout' foi favorável às helénicas, que se impuseram por tangencial 9-8.

Joana Resende foi, novamente, a melhor marcadora lusa, com 10 pontos, só superada pelos 11 da helénica Elisavet Mastaka.

Às 14h00, horas de Lisboa, o jogo frente à Dinamarca, que em três desafios perdeu apenas um set e venceu o grupo A, será o mais importante até ao momento, já que um triunfo permite atingir as meias-finais e lutar pelas medalhas.

No masculino, Portugal, que perdeu 2-0 ante a campeã Europeia Hungria e com a campeã Mundial Croácia, defronta ao fim da manhã a vice-campeã Europeia Alemanha, tendo às 15h00 também o decisivo desafio dos quartos de final.

Portugal foi quarto classificado nos recentes Europeus da Nazaré, tanto em masculinos como em femininos.