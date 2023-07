Seleção feminina de ténis de mesa falha final e luta pelo bronze nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa perdeu esta sexta-feira frente à Alemanha a meia-final da competição de equipas dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, por 3-0, restando-lhe lutar pela medalha de bronze, no sábado.

Depois do triunfo, por 3-2, sobre a Ucrânia, nos 'quartos', na Hutnik Arena, a missão das lusas não era fácil diante uma das mais fortes seleções mundiais, restando-lhe sábado o desafio pela presença no pódio, frente à perdedora do embate entre a França e a Roménia.

Jieni Shao e Inês Matos abriram o jogo com Xiaona Shan e Nina Mittelham, mas não conseguiram oferecer muita resistência, perdendo por 3-0, com os parciais de 11-5, 11-6 e 11-7, sendo que nos dois últimos ainda equilibraram um pouco, mas somente até meio dos pontos.

Fu Yu, 30.ª do ranking mundial, defrontou Ying Han, nona da mesma hierarquia, que se impôs por 11-6, 11-4, 6-11 e 11-7, parcial em que a portuguesa, de 44 anos, chegou a estar empatada 6-6, mas falhou vários ataques e facilitou a missão da rival.

Maior equilíbrio no segundo embate de singulares, no qual coube a Jieni Shao, 44.ª, defrontar Xiaona Shan, 29.ª, cedendo por 7-11, 12-10, 13-15, num parcial em que esteve a vencer 11-10 e desperdiçou bola de jogo, e 12-14, em que a portuguesa não conseguiu aguentar a vantagem 9-8 que detinha.

Esta tarde, a seleção masculina vai defrontar a Alemanha, também nas meias-finais da competição de equipas.

Em Jogos Europeus, Portugal tem o ouro de equipas masculinas em Baku'2019 e o bronze em Minsk'2019, onde Fu Yu ganhou a prova de singulares.

Em Cracóvia'2023, Marcos Freitas levou a prata na competição individual, mantendo a tradição do ténis de mesa de ser bem-sucedido no evento.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia'2023, com os três ouros, as sete pratas e os três bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.