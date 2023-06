Seleção masculina de andebol de praia fica em quarto lugar nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa masculina de andebol de praia perdeu esta quinta-feira o jogo pela medalha de bronze no torneio dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, ao ser derrotada pela Dinamarca por 2-1.

Quartos no Europeu da Nazaré, em maio, os lusos igualaram a prestação agora no torneio na Polónia, ao vencerem o primeiro set por 20-10 e perderem o segundo por 23-18, forçando um 'shootout', no qual os nórdicos foram mais fortes (8-6) e voltaram a triunfar sobre os portugueses no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, como nesse campeonato da Europa.

Depois de um início de grande qualidade dos lusos, que venciam por 14-6 aos cinco minutos, os pontos do especialista Martin Andersen, que fez os 10 dos dinamarqueses no primeiro set, não chegaram para disputar o parcial.

No segundo, Portugal chegou a virar o resultado depois de um bom arranque dinamarquês, passando de 5-2 para 6-5, com grande exibição de Ricardo Castro, que fez três golos de baliza a baliza e várias defesas importantes.

Andersen continuou intratável, acabando o jogo com 24 pontos, e os dinamarqueses forçaram o 'shootout', no qual foram superiores, após Tomás Van Zeller (que defendeu um dos lances mais tarde) e José Silva falharem.

"Volta a repetir-se a história, já na Nazaré foi com eles. Infelizente, não conseguimos a medalha, mas fomos superiores. Seguimos a estratégia. Na segunda parte, foram superiores e o 'shootout' é uma lotaria. Temos de lhes dar os parabéns", explicou à Lusa Rafael Paulo, melhor anotador português, com 12.

Apesar da derrota, o número '9' luso vê uma evolução "muito notória" no "grupo fantástico" que, espera, vai "conseguir grandes coisas por Portugal".

O selecionador Paulo Félix lamentou que o grupo que lidera tenha "ficado mais uma vez de fora das medalhas", até porque merecia "pelo que fez este ano".

"Entrámos muito bem na primeira parte, mas o andebol de praia é isto mesmo. A Dinamarca ajustou algumas coisas, fomos infelizes na finalização. O 'shootout' é o que é, tínhamos preparado e sabíamos como os rematadores e guarda-redes faziam, mas é parte do jogo. (...) Estamos nos oito melhores da Europa, há anos estávamos claramente abaixo", declarou.

Portugal falhou a segunda medalha da missão portuguesa a Cracóvia2023, depois de Ana Cruz conquistar a de bronze no karaté, em kata.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

