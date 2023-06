Seleção masculina de sevens perde meia-final e vai lutar pelo bronze Jogos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção masculina de râguebi de sevens perdeu esta terça-feira com a Irlanda por 24-0, na meia-final do torneio dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, e vai lutar pela medalha de bronze no Estádio Municipal Henryk Reyman.

A seleção orientada por Frederico Sousa chegou ao intervalo a perder por 14-0 e não conseguiu contrariar o favoritismo dos irlandeses, que vão lutar pelo ouro e respetivo apuramento direto para os Jogos Olímpicos Paris2024.

Já Portugal disputa ainda hoje o bronze, com a Espanha, derrotada nas 'meias' pela Grã-Bretanha, e também a última vaga no torneio intercontinental de qualificação para os Jogos Olímpicos.

"Foi um jogo bastante difícil, como tínhamos planeado. A Irlanda é de topo mundial, estamos para dar 110%, como diz o treinador. Foi um jogo bastante duro, físico. Só queremos a medalha", garantiu João Rosa.

Por seu lado, Diogo Rodrigues destacou a forma como o 'chip' competitivo, em sevens, "tem de se mudar de um momento para o outro".

"Vamos lutar pelo terceiro lugar e queremos ir à repescagem [o torneio de qualificação para Paris2024]", afirmou.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros três 'metais' já assegurados, no muaythai, dois, e no ténis de mesa, um.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.