Seleção portuguesa de andebol de praia perde com campeões do Mundo nos Jogos Europeus

A seleção portuguesa de andebol de praia perdeu esta terça-feira o segundo jogo no Grupo A dos Jogos Europeus, por 2-0, contra a campeã do mundo Croácia, depois de ter sido batida na estreia pela campeã europeia Hungria.

Em crescendo competitivo, os pupilos de Paulo Félix cederam por equilibrado 26-24, tendo estado empatados até aos 18-18, e 18-15, após ter estado a ganhar por 15-14 a menos de dois minutos do final.

Os portugueses, quartos no recente Europeu da Nazaré, estiveram na discussão do triunfo até aos instantes finais, contudo cederam nos detalhes, com falhas na finalização e sem a mesma frescura defensiva.

Tiago Costa, com 14 pontos, foi novamente o melhor marcador do encontro - apontou 16 no desafio com a Hungria -, a par do croata Lucian Bura.

De manhã, Portugal foi derrotado pela Hungria por 2-0, com 26-16 e 18-16.

Na quarta-feira, a equipa das quinas vai definir a sua posição no encontro frente à Alemanha, 'vice' europeia, sendo que todas as quatro formações de cada grupo avançam para os quartos de final, que já se vão disputar pela tarde.

Aí, o primeiro classificado da 'poule' A emparelha com o quarto do B, o segundo com o terceiro, o terceiro com o segundo e o quarto com o primeiro, definindo-se, assim, as meias-finais.

Na outra série competem a Espanha, Noruega, Dinamarca e a anfitriã Polónia.

A seleção feminina estreou-se com derrota 2-0 ante a Holanda e esta noite defronta a Alemanha, campeã da Europa em título na prova em que as lusas foram quartas.

O andebol de praia é a única competição a principiar hoje, nuns Jogos Europeus em que a cerimónia de abertura se realiza somente na quarta-feira, dia do começo da canoagem, natação artística e padel.