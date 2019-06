As ginastas Sílvia Saiote e Beatriz Martins foram esta terça-feira sextas classificadas na final direta de trampolins sincronizados dos II Jogos Europeus de Minsk, um dia depois de a equipa masculina ter sido quarta.A dupla portuguesa somou 46,380 pontos, ainda distantes do pódio que teve como medalhadas a Bielorrússia, com 50,230, a Ucrânia, com 48,240, e a Rússia, com 48,140.Há quatro anos, em Baku'2015, Beatriz Martins tinha conquistado o bronze com Ana Rente, numa das 10 medalhas de Portugal.Na competição individual, terça-feira, Beatriz Martins foi nona, mas ficou a um lugar da final, uma vez que cada país só pode ter um elemento a disputar as medalhas, e a Bielorrússia e a França tinham dois, enquanto Sílvia Saiote foi 16.ª.