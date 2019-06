Telma Monteito ataca sexto título europeu

Telma Monteiro é uma das referências da Missão portuguesa aos Jogos Europeus de Minsk'2019, na Bielorrússia, podendo este sábado chegar à sexta medalha europeia, sendo que no judo o evento atribui também os títulos do Velho Continente.O primeiro ouro europeu foi conseguido em 2006, então com 21 anos, mas a judoca do Benfica diz que continua sempre motivada para chegar ao pódio. "Para já estou muito tranquila", disse Telma Monteiro desde a Aldeia dos Atletas.O tiro e ténis de mesa são outras modalidades onde Portugal pode aspirar chegar às medalhas em Minsk. No primeiro caso através de João Costa, que compete este sábado na pistola a 10 metros, ele que em Baku foi bronze. A vitória nesta prova dá ainda quota olímpica para Tóquio'2020. Os mesatenista Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yu e Jieni Shao iniciam também este sábado as qualificações de singulares, sendo que o ténis de mesa conquistou o ouro em Baku'2015 por equipas, onde Portugal vai defender o título.Os segundos Jogos Europeus iniciam-se esta sexta-feira, com Portugal a iniciar a sua atividade com Rui Baptista no tiro com arco, a parir das 14h45 horas locais, menos duas em Portugal Continental. Já ao início da noite vai ter lugar a cerimónia de abertura, com Marcos Freitas a ser o porta-estandarte.