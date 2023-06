Tiago Duarte fica-se pela fase de grupos de kumite nos Jogos Europeus da Polónia

O português Tiago Duarte ficou-se esta sexta-feira pela fase de grupos na categoria de -75 quilos da prova de kumite, especialidade do karaté, nos Jogos Europeus da Polónia.

Em Bielsko Biala, o atleta de 20 anos, que em termos internacionais apenas tinha competido no europeu, perdeu dois combates e empatou um, terminando a 'poule' B no quarto e último lugar.

No primeiro combate, Tiago sofreu dois yuko e um ippon com o italiano Daniele de Vivo (0-5), enquanto no segundo foi batido pelo ucraniano Andrii Zaplitnyi, campeão da Europa, com dois yuko (0-2).

Terminou o seu desempenho com empate (0-0) ante o Azeri Farid Aghayev, pelo que sai de prova que reuniu oito competidores sem pontuar.

O karaté conquistou, até agora, a única medalha portuguesa na Polónia, com o bronze de Ana Cruz em kata.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.