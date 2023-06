Título europeu em K2 200 é "estímulo" para apuramento olímpico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os canoístas Teresa Portela e Kevin Santos consideraram este sábado que a conquista do título europeu de K2 200 metros misto é um "bom estímulo" para o resto da época, que terá apuramento olímpico nos mundiais de agosto.

"Desde que comecei a fazer as provas mistas que melhorei bastante, aprendi muito para os barcos K4, K2 e K1. Foi muito bom termos ganho, para estarmos mais motivados para o mundial", disse Teresa Portela.

A largar na central pista cinco, Teresa e Kevin cumpriram a regata, não olímpica, em 34,260 segundos, à frente dos dinamarqueses Magnus Sibbersen e Emma Jorgensen, segundos a 0,312 segundos, e dos alemães Jacob Schopf e Lena Roehlings, terceiros a 0,440.

"Sabíamos que tínhamos a capacidade de ganhar, tínhamos o melhor tempo. Havia a expectativa do que poderíamos fazer na final e agora que ganhámos sinto-me mais leve e contente por partilhar isto com o Kevin. Foi um caminho percorrido pelos dois. Foi espetacular", acrescentou a canoísta olímpica.

No caso de Kevin Santos, trata-se do segundo título europeu consecutivo, depois de em 2022 ter sido ouro em K1 200, prova que não pode fazer este ano, por incompatibilidade de horários - o testemunho passou para Messias Baptista, o novo campeão.

"Ficamos sempre contentes com estes títulos. É bom ter dois ouros internacionais consecutivos, mesmo não sendo no mesmo barco. Estou contente. Foi um percurso muito giro que nos fez quebrar a rotina. Uma quebra boa. Um estímulo bom para o resto da época", frisou Kevin Santos, que sonha com estreia olímpica em Paris'2024.

Menos habituado a pódios, ainda assim mais regulares no último ano, Kevin Santos admite que demora um pouco a "assimilar" os êxitos: "Quando tudo cai... é para isto que trabalhamos e treinamos todos os dias. Só podemos estar contentes com a prova que fizemos".

Esta foi a quarta medalha da canoagem nesta terceira edição dos Jogos Europeus, e a segunda do dia, depois de Fernando Pimenta ter conquistado a prata em K1 500 metros. Na sexta-feira, Messias Baptista chegou ao ouro em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze.

Portugal soma agora sete pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, duas pratas e dois bronzes, somando-se um ouro e uma prata no atletismo, e um bronze no karaté, ao pecúlio na pista de canoagem de Krispinow.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.