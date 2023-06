Três finais da canoagem sem medalhas e um amargo quarto lugar em K2 500 metros

A seleção portuguesa de canoagem conquistou esta quinta-feira um amargo quarto lugar na final de K2 500 metros dos Jogos Europeus, enquanto o K4 500 feminino foi sétimo e a C2 500 feminina oitava na Polónia.Nas três finais lusas do dia, as maiores expectativas recaíam nos olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista, que ficaram a impercetíveis 15 milésimos de segundo do bronze e a 45 da prata da dupla alemã que tinham batido, também com recurso ao 'photo finish', na terça-feira rumo à final direta.

A competir na pista quatro, os portugueses acabaram em quarto, a 0,942 segundos dos vencedores ucranianos, Oleh Kukharyk e Ihor Trunov, que ficaram 97 centésimos à frente dos alemães Felix Frank e Martin Hiller, segundos, enquanto os sérvios Ervin Holpert e Marko Drgosavljevic fecharam o pódio.

No último ano, João e Messias conquistaram três medalhas em Taças do Mundo e foram quintos no europeu e no mundial de 2022.

O K4 500 metros de Francisca Laia, Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei ambicionava o top 6, mas o quarteto acabou uma posição abaixo do desejado, em sétimo, com 1.34,651, exatamente a uma décima de segundo da quinta posição, partilhada ex-aequo entre a Noruega e a Ucrânia.

Num lago nos arredores de Cracóvia, a jovem dupla composta por Inês Penetra e Beatriz Fernandes terminou na oitava posição, com 2.05,296 minutos, a mais de seis segundos do pódio, liderado pela Ucrânia.

Esta manhã, Messias Baptista e Francisca Laia garantiram lugar na final de K1 200 metros de sexta-feira.

O campeonato da Europa de canoagem fica marcado pela inédita ausência de provas de 1.000 e 5.000 metros, nas quais Fernando Pimenta é pódio constante há vários anos, obrigando as seleções a reajustamentos nas suas equipas a dois meses do apuramento olímpico, em agosto na Alemanha.

Os Jogos Europeus Cracóvia'2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.