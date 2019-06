Três portugueses apuram-se no ténis de mesa

Marcos Freitas, Fu Yu e Jieni Shao apuraram-se para a quarta ronda do torneio de ténis de mesa dos Jogos Europeus, enquanto Tiago Apolónia foi afastado, em Minsk.Marcos Freitas bateu o eslovaco Lubomir Pistej por 4-1 (8-11, 11-6, 11-8, 11-8 e 11-7) e defronta agora o alemão Timo Boll, um dos mais fortes adversários possíveis.Tiago Apolónia, que também só começou a competição na terceira ronda, perdeu com o eslovaco Yang Wang pelos mesmos 4-1, com 9-11, 11-7, 7-11, 6-11 e 8-11.Fu Yu afastou a suíça Rachel Moret, igualmente por 4-1, com 11-6, 11-5, 13-11, 9-11 e 13-11 e segunda-feira vai encontrar a ucraniana Hanna Haponova.Jieni Shao, que foi a única portuguesa a entrar na segunda ronda, bateu nesta terceira a checa Matelova por 4-3 (11-5, 11-7, 4-11, 9-11, 7-11, 11-8 e 15-13) e agora encontrará a holandesa Li Jie.