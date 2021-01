Tóquio'2020: Japão pondera promover Jogos sem a presença de público

O governo do Japão está a ponderar a possibilidade de organizar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a decorrer no verão, sem a presença de público, devido à pandemia de covid-19, adianta esta sexta-feira a agência de notícias japonesa Kyodo.

Esta medida, que até agora não tinha sido contemplada, surge da necessidade de assegurar que Tóquio'2020 possa decorrer como previsto, de 23 de julho a 8 de agosto, apesar de o Japão e outros países registarem um número recorde de infeções.

Até agora, tanto o executivo japonês como os organizadores de Tóquio2020 manifestaram a intenção de realizar os Jogos "integralmente" ou com a presença do público nas bancadas, embora com algum tipo de restrições que visem prevenir infeções.

O governo japonês contempla agora três opções: de abrir os estádios sem restrições, de fixar um limite de entrada de 50% da capacidade total dos recintos ou realizar as competições sem público, a decidir à medida que a pandemia evoluir.

As intenções das autoridades japonesas foram reveladas no mesmo dia em que o executivo negou veementemente uma informação publicada na véspera pelo jornal britânico The Times, segundo a qual o governo já teria considerado impossível a realização dos Jogos.

Os anfitriões planeiam tomar uma decisão nos próximos meses sobre a presença de público nas bancadas e se, e em que medida, visitantes estrangeiros serão permitidos no Japão para os Jogos.

Na quinta-feira, quando questionado sobre a presença de público, o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, destacou a necessidade de se "fazer sacrifícios", para garantir a segurança dos participantes nos Jogos.

O Japão mantém as suas fronteiras fechadas desde o final de dezembro de 2020, para evitar a disseminação de novas estirpes do novo coronavírus, enquanto Tóquio e outras grandes regiões do país estão em estado de emergência sanitária desde o início do mês devido ao aumento recorde de contágios.