Adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 foi "atitude mais sensata", diz João Vieira

O atleta João Vieira considerou esta terça-feira que o adiamento dos Jogos Olímpicos um ano para 2021 foi a "atitude mais sensata", mesmo que isso o possa prejudicar, dado ter já 44 anos de idade.

"Acho que é a atitude mais sensata que poderiam ter tido. Acho que todos os desportistas deste mundo estavam a contar com este adiamento", resumiu o vice-campeão do mundo dos 50 quilómetros marcha, em declarações à Lusa.

Mesmo concordando com a decisão hoje tornada pública pelo Comité Olímpico Internacional, em acordo com o governo japonês, João Vieira assume que, no seu caso específico, será mais complicada a missão no que poderão ser as suas sextas olimpíadas.

"Competir ao mais alto nível com 44 anos não é fácil para ninguém e ter de esperar mais um ano... Vai ter de ser. Quero terminar a carreira nos Jogos Olímpicos ou mais tarde. Vamos ver. Vou lutar com as armas que tenho para estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano", prometeu.

João Vieira diz que nesta fase da carreira os planos são feitos "ano a ano", pelo que agora pretende tirar férias e depois prosseguir os treinos caso os campeonatos nacionais ainda se realizem esta época.

"Estou a treinar a meio gás. E o que vai mudar é fazer umas férias para depois retomar mais tarde a época. Entretanto vou continuar a treinar, o calendário pode vir a ser reatado e tenho provas do calendário de Portugal e vou ficar à espera", disse.

O atleta reafirmou ter estado sempre "sereno" neste processo e entende que o COI "teve as suas razões para demorar a decidir", pois entende que o público não conhece os bastidores do seu contacto com as diversas entidades, incluindo a Organização Mundial de Saúde.

