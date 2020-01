Agência Mundial Antidopagem entrega ao TAS processo da Rússia

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) entregou esta quinta-feira ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) o processo da exclusão da Rússia das competições internacionais, a quem compete agora uma decisão final.

Aquele organismo, sediado em Lausana, na Suíça, vai agora decidir sobre a exclusão dos russos dos grandes eventos desportivos internacionais nos próximos quatro anos, o que inclui, já no verão, os Jogos de Tóquio2020.

O pedido formal foi entregue "conforme o processo descrito nos regulamentos internacionais", com a decisão final a sair da Divisão de Arbitragem Ordinária do TAS, com a AMA a realçar que o resultado do processo será "vinculativo e deverá ser reconhecido e aplicado". Em dezembro, a AMA excluiu a Rússia dos Jogos Olímpicos e de grandes eventos desportivos durante quatro anos.

A decisão surgiu depois de o país ter sido considerado conivente na manipulação de dados laboratoriais, entregues à AMA, e na ocultação de supostos casos positivos de doping de atletas russos no início de 2019.

Também em dezembro, a Rusada, agência russa antidopagem, manifestou desacordo em relação às sanções e contestou as mesmas junto da AMA, que as deveria remeter igualmente para o TAS, a fim de serem confirmadas, tornando-as definitivas.

A Comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI), reunida em Lausana, disse na quarta-feira esperar uma decisão do TAS. "Esperamos uma decisão para analisarmos os detalhes quanto a uma participação dos desportistas russos", disse a Comissão.