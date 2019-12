As 14 páginas escritas por Coubertin que foram vendidas por 8 milhões de euros

O 5,6 milhões de dólares (cinco milhões de euros), pagos em junho por uma camisola do lendário jogador de basebol Babe Ruth, deixaram de ser esta semana a quantia mais elevada do Mundo paga por um artigo relacionado com desporto. O recorde foi batido em Nova Iorque, quando alguém (identidade não foi revelada) pagou quase 8 milhões de euros (7,9 mais concretamente), por um artigo de 1892... mas não é um artigo qualquer.





Trata-se de um manifesto olímpico original, escrito por Pierre de Coubertin, um aristocrata francês e considerado o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.Escrito à mão e com 14 páginas, o texto de Coubertin, que é a única cópia conhecida de um discurso proferido em Paris em 1892, foi vendido por um valor quase nove vezes superior à base de licitação, de 1 milhão de dólares, e apenas 12 minutos depois de um intenso leilão realizado na cidade que nunca dorme pela conhecida casa de leilões londrina Sotheby’s.