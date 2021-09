Assembleia da República aprova voto de saudação às missões portuguesas nos Jogos

A Assembleia da República (AR) aprovou esta sexta-feira por unanimidade um voto de saudação às missões portuguesas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio'2020 pelos resultados alcançados, informou o Comité Olímpico de Portugal, em comunicado.

De acordo com a nota, "os deputados presentes no plenário da AR dispensaram às delegações dos dois Comités presentes nas galerias uma salva de palmas, na sequência da votação do Voto de Saudação".

O organismo destacou "os melhores resultados de sempre em Jogos Olímpicos da equipa Portugal", com a conquista quatro medalhas: uma de ouro de Pedro Pichardo, no triplo salto, uma de prata de Patrícia Mamona, também no triplo, e duas de bronze, uma de Jorge Fonseca, no judo (-100 kg), e outra de Fernando Pimenta, na canoagem (K1 1000).

Nos paralímpicos, Portugal conseguiu duas medalhas de bronze, uma no lançamento do peso F40, conquistada por Miguel Monteiro, e outra nos 200 metros VL2, conseguida pelo canoísta Norberto Mourão.