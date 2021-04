Associação de jogadores e grupo ativista apoiam protestos pacíficos durante Tóquio'2020

Os desportistas que façam protestos políticos ou de justiça social nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 receberão apoio legal da Associação Mundial de Jogadores (WPA) e de um grupo ativista alemão, foi anunciado esta quinta-feira.

O apoio surge pouco depois de o Comité Olímpico Internacional (COI) ter anunciado que os atletas estão proibidos de protestar nos pódios e nos terrenos de jogo nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim'2022.

A decisão do COI surgiu após uma recomendação da Comissão de Atletas, na sequência de um estudo, em que mais de dois terços dos 3 547 atletas questionados consideram que "não é apropriado manifestar ou exprimir o seu ponto de vista" no pódio, no campo ou nas cerimónias oficiais.

"Qualquer atleta sancionado em Tóquio terá o nosso apoio", afirmou Brendan Schwab, presidente da WPA, à agência Associated Press, enquanto um grupo ativista alemão prometeu apoio aos atletas germânicos.

"Se os atletas alemães decidirem defender pacificamente valores fundamentais como o combate ao racismo durante os Jogos Olímpicos podem contar com o apoio da Athleten Deutschland", disse o presidente da associação, Johannes Herber, em comunicado.