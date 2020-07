Atletas britânicos terão sido usados como cobaias para testar produto em Londres'2012

Uma investigação do 'Mail on Sunday' revela hoje que 91 atletas britânicos, de oito modalidades, terão sido usados como cobaias para testar um produto nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.





Os atletas terão recebido uma bebida chamada 'Delta G', que se encontrava ainda numa fase experimental, cujo objetivo seria melhorar o desempenho, tendo-lhes sido garantido que não violariam as regras antidoping.Por se tratar de um produto que estava ainda em fase experimental, desconheciam-se os efeitos secundários. E cerca de 40 por cento dos atletas que a ingeriram tiveram dores gastrointestinais e vómitos, sendo que 28 atletas deixaram de o tomar.Os desportistas receberam o produto da UK Sport - máximo responsável do desporto britânico -, que terá consultado a Agência Mundial Antidopagem sobre os componentes do produto. Foi-lhes dito que a 'cetona' não estava proibida mas que a posição poderia ser revista no futuro.Os atletas que integraram o projeto assinaram um acordo de confidencialidade, comprometendo-se a assumir a culpa caso dessem positivo num controlo durante os Jogos Olímpicos.A bebida seria colocada à venda oito anos mais tarde e é muito popular em muitos fóruns de nutrição.