Basquetebol masculino russo excluído dos torneios de pré-qualificação para Paris'2024

A Rússia está excluída dos torneios de pré-qualificação olímpica para Paris2024, anunciou esta terça-feira a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), mantendo o impedimento da seleção masculina para a fase que vai decorrer entre 12 e 20 de agosto.

"Seguindo as recomendações do COI [Comité Olímpico Internacional] sobre a participação de atletas com passaporte russo ou bielorrusso em competições internacionais publicadas em 28 de março, o Comité Executivo da FIBA decidiu não permitir a inscrição da seleção masculina russa nos torneios de pré-qualificação olímpica da FIBA 2023", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo, no site oficial.

Assim, a Bulgária, que é "a próxima seleção europeia mais bem classificada no ranking, será a última equipa a participar nos torneios de pré-qualificação olímpica da FIBA".

Portugal é umas das 16 seleções europeias que vai disputar os torneios de pré-qualificação olímpica, cujo sorteio está agendado para 01 de maio, procurando uma das duas vagas para a prova de qualificação em 2024.