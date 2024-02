Bolsas de Educação Jogos Santa Casa entregues a 48 atletas olímpicos e paralímpicos

A 11.ª edição do Programa IMPULSO|Bolsas de Educação Jogos Santa Casa atribuiu esta quarta-feira 48 bolsas a atletas em preparação para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos Paris'2024, de 26 modalidades diferentes.A cerimónia realizou-se na mítica Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tendo sido distinguidos 48 atletas – 39 olímpicos e esperanças olímpicas e 9 paralímpicos – de 26 modalidades diferentes, duas delas novidade nesta edição: Ténis de mesa e voleibol.O valor total das bolsas atribuídas foi de 133.500 euros, sendo que os novos bolseiros têm a particularidade de integrar o Projeto de Preparação Olímpica e o Projeto de Preparação Paralímpica, com vista aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, que se realizam este verão.Filipa Martins, finalista de mestrado em Treino de Alto Rendimento e ginasta olímpica, é uma das bolseiras vencedoras deste ano. "Receber esta bolsa é sempre muito gratificante, pois para além de ser um ótimo apoio, motiva-nos a continuar a estudar paralelamente ao treino", disse a ginasta que vai estar em Paris'2024: "A maior parte das vezes precisamos de fazer a faculdade em mais anos do que o previsto, para um melhor rendimento desportivo, e esta bolsa é fundamental para conseguirmos terminar o nosso curso, demorando mais ou menos tempo".Sob o mote "Juntamos a educação à ambição desportiva", o este programa nasceu em 2013 e tem como parceiros o Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Comité Paralímpico de Portugal (CPP). Desde a primeira edição já atribuiu 470 Bolsas a 231 atletas, de 26 modalidades, num valor superior a 1,3 milhões de euros.A cerimónia desta quarta-feira ano contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia; da Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ana Jorge; do Administrador da Santa Casa com o Pelouro do Departamento de Jogos, Nuno Miguel Alves; do Secretário-Geral do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Araújo; e do Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.: Ana Margarida Filipe, Francisco Belo, Inês Mendes, João Coelho, Lourenço Rodrigues, Mariana Machado, Mariana Pestana, Miguel Monteiro e Patrícia Silva;: Diogo Daniel;: António Ribeiro, Beatriz Fernandes, Gustavo Gonçalves, Inês Penetra, João Silva e Pedro Casinha;: João Cruz e Telmo Pinão;: Pedro Félix;: Maria Alvim;Manuel Ramos;: Filipa Martins, Miguel Marianito, Pedro Ferreira e Sofia Correia;: Tralhão Fernandes, Guilherme Silva, Patrícia Sampaio, Raquel Brito e Rochele Nunes;: Ana Filipa Castro, Angélica André, Camila Rebelo, Diogo Cancela, Francisca Martins, Gabriel Lopes, Kevins Apseniece, Miguel Nascimento, Susana Veiga e Tomás Cordeiro;Dinis Costa;: Inês Matos;: Maria Inês Barros;: Melanie Santos e João Pereira;: Diogo Costa e Beatriz Gago.