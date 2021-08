Brasileira de 13 anos bateu Simone Biles e foi atleta mais mencionada no Twitter durante os Jogos

Não obstante a polémica em torno de Simone Biles, que abdicou de várias finais na ginástica artística devido a problemas de ansiedade, a atleta mais mencionada no Twitter durante os Jogos Olímpicos de Tóquio foi a jovem brasileira Rayssa Leal, de apenas 13 anos, que ganhou a prata no skate.





A 'fadinha do skate', como é conhecida no seu país, dominou os comentários naquela rede social entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, superando não só a estrela norte-americana da ginástica, como outras vedetas do desporto mundial.1.ª Rayssa Leal (Brasil) - skate2.ª Simone Biles (EUA) - ginástica artística3.ª Neeraj Chopra (Índia) - atletismo4.ª Kim Yeon-koung (Coreia do Sul) - voleibol5.ª Greysia Polii (Indonésia) - badminton